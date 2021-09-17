قصص كثيرة للاعبي كرة القدم.. هي مأساة مستمرة للاعب بعد أن ذاع اسمه في المحافل الآسيوية والخليجية.. هي كرة القدم ربما لا تخدم من يخدمها، هناك حلول قد تكون جذرية للاعبين ومنها التأمين الذي أصبح حلا. في هذا التقرير تحدث لاعبون قدامى عن التأمين، وما الخطوة التي سينتهجها التأمين التي ستساهم في حل المعضلة؟سليمان: نحن نعانيتحدث اللاعب الدولي عبدالله سليمان عن وضعه الحالي وما يعانيه معظم جيله بقوله «نحن كلاعبين لا ننتمي لوظيفة حكومية فكرة القدم بالفعل لم تنصفنا كالجيل الحالي، رغم ما قدمناه ولكن هذا هو الوضع، ما زلنا نعاني من أزمة أربكتنا فرغم وجود جمعية اللاعبين بالمنطقة الوسطى ودعمها المادي والمعنوي للاعبين إلا أننا في منطقتنا نعاني، فلا بد من وجود مسؤول ذي كفاءة رياضية وله دراية باللاعبين فالوضع لا يحتمل بتاتا، اللاعب يحتاج إلى دعم وإلى سكن وإلى توفير سبل الراحة، فاللاعبون القدامى هم بحاجة ماسة إلى ذلك». وأضاف «ما تعمله وزارة الرياضة عمل جبار ولا يشق له غبار فهي تخطط للمدى البعيد وتخطط لصالح الكرة السعودية ضمن رؤية 2030 وهذا شيء جميل جدا، ولكن تمنيت الالتفات إلينا كلاعبين في الوقت الراهن فنحن بحاجة ماسة إلى دراسة أوضاعنا ودعمنا والالتفات إلى حديثنا وحل مشاكلنا فنحن متفائلون بحول الله في الوقت الراهن»وتابع «على الرغم من وجود جمعيات أهلية لرعاية اللاعبين القدامى في جدة ومكة المكرّمة والرياض إلا أن هذه الجمعيات تعاني من عدم وجود الدعم المادي الذي يساعدها على مواجهة الأعباء المادية ويسهم على أقل تقدير في تأمين حياة كريمة لأسر اللاعبين القدامى، خاصة من فقدوا عائلهم».الدوسري: التأمينات خطوة جبارةكما تحدث لاعب المنتخب سابقا عبدالله الدوسري بقوله «بحكم ان اللاعب ليس له مصدر رزق بعد اعتزال الكرة، من المفترض ان تكون هناك تأمينات للاعبين مثل الموظفين، ولا بد ان هناك شركات تأمين ستعمل على ذلك وتتنافس او عن طريق التأمينات، ولكن أرى ان ذلك لن يتم إلا بعد إيجاد الخصخصة لأنها هي التي ستحول اللاعب الى موظف وتؤمن عليه من جميع النواحي. كما أن اتجاه اللاعبين للتجارة تصرف ذكي في الوقت الحاضر حيث يدركون أنه لا مجال لهم للعمل بعد توديع الملاعب، إذ يصل اللاعب الى سن كبير لا يؤهله للبحث عن وظائف مناسبة، وأنا أعرف الكثير من القصص للاعبين أمنوا مستقبلهم وعندما تركوا الكرة لم تحدث لهم أي مشاكل مادية». واختتم بقوله «اللاعبون يحتاجون للتأمينات لأن هذا الأمر سيساعد اللاعبين كثيرا».السلطان: اللاعبون بحاجة التأميناتكما تطرق للحديث اللاعب الدولي السابق فيصل السلطان بقوله: «مستقبل اللاعب لا يزال مجهولاً، يجب أن يكون لدى اللاعبين الذين يتقاضون راتباً تأمين بعد التوقف، كما نطالب الأندية بالتأمين على العلاج والحوادث، اللاعبون المحترفون هم مثل الموظفين، باستثناء أنهم يواجهون مخاطر أكبر، لأن الموظفين قد يعملون فترات طويلة في الوظيفة ولا يزال لديهم راتب بعد التقاعد». واختتم بقوله: «فكرة بناءة ولكنها تحتاج الى دراسة من جميع النواحي، ومن المؤكد انها ستدفع اللاعب للعطاء اكثر».