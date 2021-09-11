اعتلى فريق الاتحاد صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه القوي على ضيفه أبها بستة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري المحترفين.شهد اللقاء سيطرة اتحادية منذ البداية تمكن من خلالها من التقدم مبكراً بهدف ايجور كورنادو (د: 20)، وعزز زميله رومارينهو النتيجة بالهدف الثاني (د: 40)، ورغم تمكن أبها من تقليص النتيجة عن طريق سعد بقير (د: 42)، إلا أن سرعان ما عاد الاتحاد وأحرز الهدف الثالث عن طريق حمدان الشمراني (د: 44)، وفي الشوط الثاني عاد رومارينهو ليزور شباك أبها بإحرازه الهدف الشخصي الثاني والرابع للاتحاد (د: 80)، وأضاف البديل فهد المولد الهدف الخامس (د: 89)، وبعد مرور دقيقة واحدة فقط أضاف البديل الآخر هارون كمارا الهدف السادس (د: 90).وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الثالث على التوالي ويصل للنقطة التاسعة معتلياً صدارة الدوري، فيما تلقى أبها الخسارة الثانية له وتجمد رصيده عند أربع نقاط وفي المركز الحادي عشر.