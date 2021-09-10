أشادت لاعبة فريق «جدة إيغليز» لكرة القدم، فاطمة قاري، بقرار إدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع المدربة الألمانية مونيكا ستاب لتصبح مدربة المنتخب الوطني الأول للسيدات، إضافة لاعتماد انطلاق دوري نسائي في المرحلة المقبلة وفق ما ‏كشفه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن نيتهم تنظيم دوري كروي نسائي خلال الأشهر القادمة، وسيتم تطوير برامج أكثر لتسهيل ممارسة كرة القدم النسائية.وقالت قاري في تصريح خاص بـ«عكاظ» إن هذه الخطوة جميلة للغاية، وتصب في صالح نهضة الكرة السعودية النسائية، وسوف تساهم في تطورها في المستقبل القريب، ووصفت الخطوة بأنها مبشرة بالخير للكرة النسائية لأنها ستزيد من الاهتمام بكرة قدم السيدات.وأضافت قاري أن هذه بشارة خير على وجود دوري نسائي معتمد قريبا بإذن الله، مضيفة أن «كرة القدم النسائية في السعودية تحتاج خطوات أكثر في الدعم مثل هذه الخطوة الرائدة في تعيين مدربة خبيرة معتمده لتطويرنا كلاعبات».وزادت: نحمد الله على هذا القرار، ونتمنى الاستمرار في تطوير الكرة النسائية وعدم التوقف أبدا لأننا كلاعبات وكفرق نحتاج الدعم والاهتمام أكثر وبإذن الله سنكون دعامة لمنتخب الوطن للسيدات لتمثيل المملكة في أكبر محافل كرة القدم النسائية.لاعبة كرة القدم وجدان البلخي قالت لـ«عكاظ»: «أرى أنها خطوة ممتازة جدا وسوف نشهد تطورات في وضع كرة القدم النسائية إلى الأمام»، مشددة على أمنيتها باعتماد دوري نسائي قريبا.وأضافت وجدان أن كرة القدم النسائية تحتاج إلى الدعم من جميع الجهات والاستمرارية والاستعداد التام.فيما قالت لاعبة كرة القدم رهف محمد: «من رأيي أنها خطوة تأخرت قليلا ولكن أن تصل متأخرا خير من ألا تصل ونتمنى من الجميع دعم هذه الخطوة لكي نصل بالكرة السعودية النسائية لأعلى المستويات».ونوهت رهف إلى أن هذه الخطوة سوف تسمح بتوسع كرة القدم النسائية على مستويات أكبر في السعودية، مشيرة إلى أن كرة القدم النسائية في السعودية تحتاج في الغالب دعما نفسيا ومعنويا على جميع المستويات خصوصا أنها تعتبر رياضة جديدة على المجتمع، متمنية من الجميع دعم هذه الرياضة في المملكة.من جانبها، وصفت كابتن فريق الليث لكرة القدم تهاني الزهراني، القرار بأنه خطوة تاريخية، تتماشى مع رؤية 2030 وهي بشارة خير على وجود دوري نسائي معتمد قريبا، لتحضر المدربة الألمانية لرؤية المباريات وتقف على مستويات اللاعبات، وبالتالي تستطيع تنفيذ خططها الاستراتيجية للنهوض بالمنتخب الوطني النسائي.وختمت تهاني أن كرة القدم النسائية في السعودية تحتاج الاهتمام وتسليط الأضواء فقط.