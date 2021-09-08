«مجنونة الساحرة المستديرة»، حقاً كم هي مجنونة عندما تبهرنا بالمقارنات والمفارقات الجميلة وتحقيق الصدف الملفتة للنظر والمتشابهة، عندما نتحدث عن هدف منتخب المانيا الثالث في مرمى أرمينيا الذي سجله اللاعب الكبير الدولي نجم دورتموند ماركو رويس عند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول خلال مواجهتهما ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم فقد صنع نجم تشيلسي الإنجليزي المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر (25 عاماً) الكرة بالكعب بطريقة عالمية لرويس الذي احرزها داخل شباك أرمينيا بهدف جميل جداً، وكانت المواجهة بينهما يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر، إذ احتضن ملعب مرسيدس أرينا المواجهة.على الهدف الألماني الجميل لم تمضِ سوى 48 ساعة فقط حتى نجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف مشابه لمنتخب المانيا وبنفس الصناعة «copy paste»، ونسخة كربونية لا فرق بينهما بتاتاً ولكن في شباك المنتخب العماني بعد جملة فنية فرنسية بنكهة وصناعة سعودية، بعد أن صنع فهد المولد «أسيست» عالمي بـ«الكعب» لزميله المهاجم صالح الشهري الذي تعامل معها بنفس تعامل رويس مع صناعة فيرنر.