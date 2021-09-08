ينتظر ملاك الهجن المشاركون في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، ثمانية رموز متبقية من المرحلة النهائية من أصل 20 رمزاً قبل أربعة أيام من ختام مهرجان ولي العهد، تبلغ قيمتها 15.3 مليون من أصل مجموع الجوائز المخصصة للرموز البالغة 28.5 مليون ريال.وانطلقت الخميس الماضي المرحلة النهائية من المهرجان، حيث أقيم 12 شوطاً للرموز، بلغ إجمالي جوائزها 13.2 مليون ريال، توج أصحاب المراكز الخمسة الأولى من كل شوط، وتبلع قيمة كل شوط 4.4 مليون ريال، لفئة الحقايق، واللقايا، والجذاع.وتقام اليوم (الأربعاء) أشواط فئة الثنايا، حيث تتضمن أربعة أشواط للرموز تبلغ قيمتها 4.4 مليون ريال، فيما يختتم المهرجان السبت بإقامة أربعة أشواط رموز لفئة الحيل والزمول وتبلغ قيمة جوائزها 10.9 مليون. وتُعد الرموز في سباقات الهجن، أغلى تتويج مادي ومعنوي يحظى به الملاك في سباقات الهجن العربية الأصيلة، ودائماً ما تشهد الأشواط المخصصة للرموز منافسة شرسة بين نخبة المطايا بمختلف الشعارات.