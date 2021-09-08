ذكرت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استعان بخدمات فريق خاص من الحراس الشخصيين في مدينة مانشستر الذين تم تكليفهم بحمايته وعائلته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.وكشفت الصحيفة أنه تم تحذير كريستيانو العائد إلى مانشستر يونايتد، من أنه منذ مغادرته مانشستر في عام 2009 أصبحت المنطقة نقطة جذب للعصابات الإجرامية والآن سينظر إليه على أنه الهدف الأول لهم.وأشارت إلى أن هذه العصابات لا تعرف الرحمة وتزداد عنفا وينهبون المنازل ويرعبون عائلات اللاعبين ويستهدفون الممتلكات عندما يعلمون أن اللاعبين لن يكونوا هناك وغالبا ما يراقبون المنزل لأسابيع قبل اقتحامه.