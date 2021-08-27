يقابل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نظيره الفيتنامي في الثاني من سبتمبر القادم ضمن الجولة الأولى من الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، ويلتقي نظيره العماني ضمن منافسات المجموعة الثانية.وأعلن الفرنسي إيرفي رينارد عن تشكيلة الأخضر لمباراتي فيتنام وعمان بعد استقراره على اختيار 25 لاعباً يرى المدرب الوطني ماجد الغامدي المدير الرياضي لمراكز التدريب التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أن رينارد وقع اختياره على مجموعة لاعبين يدعمون طريقة لعبه ونهجه التكتيكي داخل الملعب وهذا عادة ما يقدمه المدير الفني للمنتخبات بشكل عام بضمهم لتشكيلة المنتخب أسماء تخدم أسلوب لعب المدرب بعكس مدربي الأندية الذين يغيرون من أسلوب لعبهم بحسب إمكانيات المجموعة وقدرات لاعبي الفريق.وأضاف الغامدي: أسلوب وطريقة رينارد مناسبة تمامًا لصقورنا الخضر خصوصًا أنه يعتمد بشكل أكبر على طريقة 4-2-3-1 وأحيانًا تتغير إلى 4-3- 3، إضافة لإجادته فن التعامل مع اللاعبين في الجوانب النفسية، والكاريزما التي يمتلكها ساهمت في الانضباط التكتيكي.ونجح منتخبنا الوطني في بلوغ الدور الثالث النهائي إثر تصدره مجموعته في الدور الثاني برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة.ويسعى الأخضر للتأهل لمونديال قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه وتجاوز عقبة مجموعته الحديدية التي تضم منتخبات اليابان وأستراليا والصين وعمان وفيتنام.وتتطلع الجماهير السعودية لرؤية الأخضر في المونديال للمرة الثانية على التوالي بعد التأهل لمونديال روسيا 2018.تواجد الأخضر في كأس العالم