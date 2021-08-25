واصل فريق الهلال تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً للقاء ضيفه الباطن، يوم الجمعة المقبل، الذي سيقام على ملعب الملك فهد بالرياض، إذ ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.واشتمل المران على التدريبات التكتيكية والجمل الفنية، بعدها أجرى مناورة على ربع الملعب طبق فيها بعض الخطط التدريبية التي سينتهجها في المباراة. من جانبٍ آخر، شارك الثنائي ناصر الدوسري، عبدالله عطيف في التدريبات الجماعية وأصبحت مشاركتهما في اللقاء القادم بيد المدرب جارديم.على صعيدٍ آخر، ألقى الحكم السابق عبدالرزاق المقهوي محاضرة تحكيمية أمام لاعبي الفريق الهلالي، شرح خلالها التعديلات الجديدة على قانون التحكيم في منافسات كرة القدم.