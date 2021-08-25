تشهد افتتاحية الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مواجهتين قويتين، مساء اليوم (الأربعاء)، إذ يستضيف الرائد نظيره الحزم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 7:05م، فيما ينتظر الأهلي فريق ضمك، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 8:45م.الحزم × الرائديدخل فريق الرائد لقاءه أمام ضيفه الحزم وفي رصيده 3 نقاط محتلاً بها المركز الـ10، إذ فاز على الفتح وخسر من الاتحاد وله هدف وعليه ثلاثة أهداف، ويسعى رائد التحدي للعودة لطريق الانتصارات بعد خسارته القاسية أمام الاتحاد بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، أما فريق الحزم فيدخل اللقاء محتلاً المركز الـ11 برصيد نقطتين حصدهما من تعادلين مع التعاون والأهلي، ويطمح حزم الصمود لتذوق طعم الانتصارات من خلال لقاء الليلة.الأهلي يطمع في نقاط ضمكفي الجوهرة المشعة، يخوض فريق الأهلي لقاءه الثالث في دوري المحترفين أمام ضيفه ضمك، ويسعى الراقي لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث، إذ يملك الفريق في رصيده نقطتين من تعادلين أمام الفيصلي والحزم، ويعاني الفريق من غياب مهاجمه وهدافه عمر السومة لإصابته في اللقاء السابق أمام الحزم، فيما يدخل فريق ضمك هذا اللقاء وفي رصيده 3 نقاط، إذ خسر في لقائه الافتتاحي أمام النصر برباعية مقابل هدف ومن ثم انتصر على الطائي بهدف دون مقابل، ويطمح فارس الجنوب لمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.ويقف التاريخ بجانب ضمك في دوري المحترفين، إذ التقى الفريقان في 4 مواجهات انتهت 3 منها لمصلحة ضمك، فيما انتصر الأهلي في اللقاء الأول، ويتساوى مهاجمو الفريقين في زيارة كل منهما شباك الآخر، إذ أحرز كل فريق 10 أهداف.