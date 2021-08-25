أكدت مصادر مطلعه لـ«عكاظ» بأن محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) في اجتماعها أمس الأول 23 أغسطس قد خلصت إلى ضرورة إجابة نادي النصر على العديد من الاستفسارات حول قضية احتجاجه ضد نادي بيروسبوليس الإيراني بعد مباراة الفريقين في نصف نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا.وأشارت ذات المصادر إلى أن المحكمين قد حددوا يوم أمس الثلاثاء 24 أغسطس موعداً لتلقي الإجابة عن تلك الاستفسارات التي وضعها المحكمون في المحكمة الرياضة (كاس).وبينت المصادر بأن محامي نادي النصر قد اجتمع مع المحكمين أمس الثلاثاء وأفاد لجنة المحكمين بكافة الأسئلة التي طرحوها عبر تقنية الفيديو في اجتماع دام نحو ساعة.ومن المنتظر أن تصدر (كاس) قرارها النهائي حول القضية في غضون شهر من الآن والذي يتوقع أن يكون تعويضاً مالياً يدفع لنادي النصر بالإضافة لبعض العقوبات التي ستطال نادي بيروسبوليس الإيراني جراء الخطأ الذي وقعوا فيه.وكانت إدارة النصر قد قدمت احتجاجها إلى الاتحاد الآسيوي ضد الفريق الإيراني إزاء تواجد بعض اللاعبين في قائمة بيروزي بشكل غير قانوني ومخالف للوائح في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف نهائي دوري آبطال آسيا الماضي.