وصلت إدارة نادي الاتحاد لاتفاق مع نادي الوحدة للتعاقد مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي لمدة موسم رياضي واحد بنظام الإعارة، بحسب تأكيدات مصادر خاصة لـ«عكاظ»، أوضحت أن نياكاتي رحب بالتجربة الاحترافية ضمن صفوف الفريق الاتحادي، وسيحضر المهاجم الفرنسي من أصول مالية خلال الأيام القادمة للانخراط في التدريبات مع العميد.وتبذل الإدارة جهودها للتوقيع مع لاعب محور لتدعيم خط وسط الفريق، إذ تشير المصادر إلى أن المفاوض الاتحادي دخل في مفاوضات جادة مع اسم بارز سيشكل إضافة قوية لكتيبة النمور.يذكر أن إدارة نادي الوحدة أعلنت في 2019 التعاقد مع الفرنسي يوسف نياكاتي لمدة 3 سنوات قادما من صفوف سانت جيلويسي البلجيكي. وسبق لنياكاتي اللعب بقميصي بولون وكريتيل الفرنسيين.