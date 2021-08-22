قلب فريق الاتفاق تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل مثير مع مضيفه الشباب في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في ختام لقاءات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم الشباب بثلاثة أهداف جاءت عن طريق اوديون ايغالو (هدفين 39، 49)، وايفر بانيغا من ركلة جزاء (د: 45+5)، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء تمكن الاتفاق من إدراك التعادل، إذ أحرز وليد ازارو الهدف الأول (د: 77)، ومن روبن كوايسون من ركلة جزاء (د: 80)، وجاء الهدف الثالث عن طريق إبراهيم محنشي (د: 88)، وشهد اللقاء ظهور أول بطاقة حمراء وتحصل عليها مدافع الشباب ليتشنوفسكي، لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، وبهذه النتيجة يصل الاتفاق للنقطة الرابعة، فيما تحصل الشباب على أول نقطة له في الدوري.