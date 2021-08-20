تتجه أنظار عشاق الكرة العربية عموماً والسعودية خصوصاً نحو ملعب مولاي عبدالله بالرباط لمتابعة النهائي المنتظر لكأس محمد السادس للأندية العربية الذي سيجمع ممثل الوطن فريق الاتحاد بصاحب الأرض فريق الرجاء المغربي عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.يخوض فريق الاتحاد هذا النهائي بحثاً عن لقبه العربي الثاني واللقب السعودي الـ19 وبعد غياب 16 عاماً، إذ يعد الاتحاد هو آخر فريق من الوطن يحقق اللقب وذلك في عام 2005م، وشهد مشوار العميد في البطولة مواجهات صعبة، إذ التقى فريق العهد اللبناني في دور الـ32 وانتصر الاتحاد ذهاباً بثلاثية نظيفة وتعادلا سلباً إياباً، وفي دور الـ16 واجه الاتحاد فريق الوصل الإماراتي وتمكن العميد من الفوز ذهاباً وإياباً 2/‏1، 2/‏0، وفي دور الثمانية التقى الاتحاد فريق اولمبيك اسفي المغربي وتعادلا في جدة بهدف لكل منهما وفي المغرب انتصر الاتحاد بهدف دون مقابل، وفي دور الأربعة تجاوز الاتحاد مواطنه الشباب بعد أن تعادلا بهدفين لكل منهما ذهاباً وفي الإياب انتصر الاتحاد بهدفين لهدف ليتأهل العميد للنهائي العربي.ويعتمد مدرب الاتحاد فابيو كاريلي على خطة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود الهداف البرازيلي رومارينهو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي فهد المولد والوافد الجديد ايجور كورنادو وعبدالعزيز البيشي، فيما يحمي العرين الاتحادي الحارس مارسيلو غروهي وأمامه الثنائي عمر هوساوي وعبدالمحسن فلاتة ويتواجد الثنائي القائد كريم الأحمدي والبرازيلي برونو هنريكي في خط الوسط.أما فريق الرجاء المغربي فإنه يدخل هذا النهائي بعد مشوار حافل، إذ بدأ دور الـ32 بمواجهة هلال القدس الفلسطيني وانتصر الرجاء ذهاباً وإياباً 1/‏0 و2/‏0، وفي دور الـ16 التقى نظيره فريق الوداد المغربي وتعادلا ذهاباً وإياباً 1/‏ 1 و4/‏ 4 وتأهل الرجاء بأفضلية الهدف الاعتباري، وفي دور الثمانية انتصر الرجاء على مولودية الجزائر ذهاباً 2/‏ 1 وخسر إياباً 0/‏ 1، وفي دور النصف النهائي خسر الرجاء ذهاباً من الإسماعيلي بهدف دون رد وفي الإياب انتصر الرجاء بثلاثية نظيفة ليتأهل للنهائي.