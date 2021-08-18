عقدت إدارة الباطن بحفر الباطن، اليوم (الأربعاء)، الجمعية العمومية العادية للأعضاء بحضور رئيس النادي، ناصر الهويدي، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الرئيس التنفيذي للنادي عوض الهزيمي وممثلي وزارة الرياضة.وتضمنت الجمعية العمومية كلمة ترحيبية وخطابا من رئيس مجلس إدارة النادي، وقراءة جدول الأعمال وفق المادة (15) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية واعتماده.كما تم اعتماد جدول الأعمال، وتقديم تقرير رئيس مجلس الإدارة عن موسم (2020-2021)، وعرض بيان الميزانية المدققة للسنة المالية المنتهية بنهاية يونيو الماضي.وشملت البيانات المالية الإيرادات المقدرة بـ 61612094 مليون ريال، والمصروفات المقدرة بـ 78696765مليون ريال .كما تمت المصادقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية، التي تنتهي في 30 /6 /2022.