أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، معسكره الخارجي، والذي أقيم في العاصمة الصربية بلجراد خلال الفترة من 1 إلى 18 أغسطس الجاري، وذلك في ختام التحضيرات القدساوية لخوض غمار منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وضمت بعثة القادسية 30 لاعباً، وخاض الفريق القدساوي 4 مباريات ودية أمام فرق بودوكنوست فالييفو، ولوزنيكا، وقطر القطري، وبارتيزان بلجراد.بدوره قدم المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم صالح السرحاني، شكره للإدارة القدساوية لدورها في توفير كافة متطلبات الفريق خلال المعسكر، وتوفير كافة سبل الراحة للبعثة في صربيا.وأبدى السرحاني ارتياحه للعمل الذي شهده المعسكر، وأضاف: نأمل في تحقيق انطلاقة قوية في دوري الأمير محمد بن سلمان، تسهل من مهمة الفريق في بقية المشوار.