انتزع الفيحاء ثلاث نقاط ثمينة من امام ضيفه الاتحاد بتفوقه عليه بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في افتتاحية لقاءات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة اتحادية منذ بدايته، وهدد غاري رودريغيز مرمى الفيحاء مبكراً ولكن كرته مرت بجوار القائم، ومن تسديدة ولا أروع تمكن محترف الفيحاء باناجيوتيس من إحراز هدف اللقاء الوحيد (د: ٣٥). وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الاتحاد فابيو كاريلي عدة تغييرات هجومية لإدراك التعادل، ولكن بسالة الدفاع الفيحاوي بقيادة سامي الخيبري وحسين الشويش حالت دون ذلك، لينتهي اللقاء بفوز الفيحاء بهدف دون مقابل ويضع أول ثلاث نقاط في رصيده النقطي في الدوري.الاستحواذ:الفيحاء ٣٢٪؜ الاتحاد ٦٨٪؜التسديداتالفيحاء ٧ الاتحاد ١٣بطاقات صفراء:الفيحاء ٣ الاتحاد ٠