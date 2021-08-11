تعود الحياة مجدداً الى الملاعب الرياضية في انطلاقة الموسم الرياضي الجديد؛ إذ يستضيف الفيحاء -العائد لدوري المحترفين- نظيره الاتحاد مساء اليوم (الأربعاء) على استاد مدينة المجمعة الرياضية في تمام الساعة 7:15م في افتتاحية لقاءات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.يدخل الفيحاء هذا اللقاء بعد عودته لمصاف دوري المحترفين سريعاً، ويطمح الفريق لبداية قوية وتأكيد أحقيته بالتواجد بين الكبار، لا سيما بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق في المعسكر الإعدادي في صربيا، ويعتمد مدربه الصربي على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود البرازيلي رامون لوبيز في خط المقدمة وخلفه الثلاثي الغاني صامويل اوسو والبرازيلي فرناندو أندرادي إضافة للاتحادي السابق سلطان مندش. ويبرز في الفريق الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش وأمامه ثنائي الدفاع القائد سامي الخيبري واليوناني كيرياكوس بابادوبولوس.أما الاتحاد فيدخل هذا اللقاء سعياً لبداية مميزة والمنافسة مبكراً على صدارة الدوري، ويعتمد مدرب البرازيلي فابيو كاريلي على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود البرازيلي رومارينهو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي فهد المولد وايجور كورنادو وغاري رودريغيز، ويبرز في الفريق الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي وأمامه ثنائي الدفاع أحمد حجازي وعمر هوساوي.ويعد لقاء الليلة المواجهة السابعة بين الفريقين في دوري المحترفين؛ إذ التقيا في 6 لقاءات تمكن كل فريق من الفوز في 3 لقاءات ولم يظهر التعادل في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، وتمكن هجوم الاتحاد من إحراز 13 هدفاً فيما أحرز هجوم الفيحاء 10 أهداف، وظهرت النتائج الكبيرة 3 مرات؛ إذ انتصر الاتحاد بنتيجة 5/‏2 فيما ظهرت نتيجة 4/‏1 مرتين في الموسم قبل الماضي؛ إذ فاز الفيحاء في الذهاب وفاز الاتحاد في الإياب بالنتيجة ذاتها.