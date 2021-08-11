بعث أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، برقيتي تهنئة لرئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، وللبطل الأولمبي طارق حمادي بمناسبة تحقيقه الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 في منافسات الكاراتيه وزن فوق 75 كغم، عبر خلالها عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الذي يضاف لسلسلة الإنجازات الرياضية السعودية، مؤكداً ما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، متمنياً مزيداً من التوفيق. من جهتهما، ثمن رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف بن علي الشهري، والبطل الأولمبي طارق حامدي الحاصل على الميدالية «الفضية» في أولمبياد طوكيو 2020، لأمير تبوك، تهنئته بالإنجاز الرياضي الذي حققه اللاعب طارق حامدي بأولمبياد طوكيو 2020 مؤخراً، وحصوله على الميدالية الفضية، مؤكدين أن هذه التهنئة اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من أمير تبوك كأحد الرموز الرياضية المهمة في الوطن.