أكد بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي، الحائز على الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه (وزن 75 كيلوغراما) في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، أن تحقيق الميدالية الفضية يعني له الشيء الكثير، مشيرا إلى أن طموح كل رياضي هو تحقيق ميدالية في الأولمبياد، وهذا أقل شيء يمكن تقديمه للوطن.وقال حامدي لـ«عكاظ» بعد وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أمس (الاثنين): «أعد الجماهير السعودية مستقبلا بالذهب إن شاء الله»، مضيفا: «أنا شاكر ومقدر جدا للمشاعر الصادقة والطيبة من الجماهير الرياضية الداعمة لي في الأولمبياد، شكرا لكم».وفي السياق، أفاد حامدي بأن من أصعب اللحظات التي مرت عليه أثناء منافسات الكاراتيه في «أولمبياد طوكيو» والتي واجه فيها ضغطاً كبيراً هي المباراة الأولى التي خسرها، وقال: «لكنها كانت خسارة مفيدة، وكانت انطلاقتي نحو الفوز بالميدالية».وتعليقاً حول استفسار عن استمراره في تحقيق الإنجازات في البطولات القادمة، أكد مضيّه قدما في السعي نحو تحقيق الألقاب في الاستحقاقات المستقبلية، ومنها البطولة الآسيوية وبطولة العالم.وحول الجدل الكبير الذي صاحب النزال الأخير في الأولمبياد، وهل تعرض طارق حامدي فيه للظلم، قال: «هذا قرار الحكام وأنا أحترمه»، مشيراً إلى أنه سيبدأ الاستعداد لخوض غمار منافسة بطولة العالم التي ستنطلق بعد نحو 3 أشهر.ووصلت البعثة السعودية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، برئاسة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، صباح أمس (الإثنين)، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث كان في استقبالهم نيابة عن سمو أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن جلوي، وعدد من مسؤولي وزارة الرياضة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ووسائل الإعلام.وشهد الاستقبال الرسمي إقامة ممر شرفي للبطل السعودي طارق حامدي، الذي حقق إنجازاً تاريخياً لرياضة الوطن، بتتويجه بالميدالية الفضية في منافسات لعبة الكاراتيه، في فئة فوق 75 كجم، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، التي أسدل عليها الستار (الأحد).وكان سمو وزير الرياضة قد أعلن عن تقديم مكافأة الفوز بالميدالية الذهبية، والبالغة 5 ملايين ريال لطارق حامدي، نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن، في المحفل الرياضي الدولي الكبير «أولمبياد طوكيو 2020».