أغلقت إدارة نادي الاتحاد مطالبات نادي الاتفاق المالية المتعلقة بمستحقات متأخرة من قيمة انتقال اللاعب عبدالرحمن العبود لصفوف العميد قبل موسمين من خلال تسديد 3 ملايين ريال، وتواصل الإدارة الاتحادية مساعيها الحثيثة بعد الحصول على مهلة إضافية لتسديد ١١ مليون ريال للقادسية تمثل قيمة انتقال المهاجم هارون كمارا، إضافة لـ٧ ملايين ريال للفيصلي اتفقت إدارة الناديين على استلام 4 ملايين ريال ودفع مليون ريال خلال أشهر، و«خصم» مليوني ريال من قيمة انتقال عبدالمجيد السواط لعنابي سدير.من جهة أخرى، اقتربت الإدارة الاتحادية من استخراج شهادة الكفاءة المالية خلال الأيام قليلة القادمة بعد تسليم رواتب اللاعبين والعاملين ومستحقات الأندية وأخذ الضوء الأخضر لتسجيل البرازيلي كورنادو لتتسنى له المشاركة في مواجهة الفيحاء بافتتاحية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وعلى صعيد استعدادات الفريق الكروي الأول، تغادر بعثة الفريق الاتحادي للمجمعة بعد أن أنهت تحضيراتها لمواجهة الفيحاء دوريا وسط حضور جميع اللاعبين دون غيابات باستثناء المدافع زياد المولد الغائب من الموسم الفائت للإصابة.مستجدات الاتحاد