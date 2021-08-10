أنهى البطل السعودي يزيد الراجحي ظهوره الأول في باها المجر، سادس جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «الكروس كانتري باها» من الـFiA بتوقيت إجمالي قدره 4:56:28 وهو نفس التوقيت الذي حققه أقرب منافسيه في الباها، البولندي كريستوف هولوزيتش بعد 454 كيلومتراً من الإثارة التنافسية على سبعة أقسام انتقائية، ويعتبر هذا التعادل بالتوقيت الإجمالي هو الأول في تاريخ كأس العالم للراليات الصحراوية.وينص القانون الرياضي للراليات الصحراوية على أنه: «في حال حدوث تعادل في إحدى الجولات، فإن المتسابق الذي يسجل أسرع وقت في المرحلة الانتقائية الأولى بحيث لا تكون مرحلة تأهيلية، سيصبح الفائز بالرالي»، وبعد اجتماع مطول من اللجنة التحكيمية، حُرم يزيد الراجحي من الفوز بالمركز الأول، رغم تحقيقه أسرع توقيت في المرحلة الانتقائية الأولى، وذلك بسبب أنها كانت مرحلة تأهيلية في نفس الوقت لينهي بذلك الرالي وصيفاً. من جانبه، قال يزيد الراجحي بعد إنهائه الباها: «كانت هذه منافستي الأولى في المجر، وكانت مليئة بالتحديات والصراع المثير حتى نهاية الباها بمستوى عالٍ مع الغريم البولندي، قمت بتهنئته شخصياً، فلقد قاد كريستوف قيادة رائعة، لقد فزنا معاً». وأضاف: «بذلنا كل ما في وسعنا وفزنا، ولكن القانون لم يكن بجانبنا، والأهم من كل هذا صنعنا التاريخ بالتواقيت المتعادلة في كأس العالم للراليات الصحراوية».