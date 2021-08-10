أعلنت وزارة الرياضة أنه بناءً على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا COVID-19، سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022 بنسبة لا تزيد على 60% من سعة المدرجات بدلاً من 40%.وأجرت الوزارة عدداً من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بآلية الحضور الجماهيري للملاعب، حيث سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة مقتصراً فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عاماً) الذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، وفقاً لما يظهر في حالة المشجع في تطبيق «توكلنا».كما تود الوزارة التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعد ولبس الكمامات، وأثناء الدخول والخروج، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظاً على سلامة الجميع.