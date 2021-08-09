علمت «عكاظ» من مصادرها أن طرفي المباراة الختامية لكأس محمد السادس لأبطال العرب التي ستقام في المغرب، (السبت) ٢١ أغسطس الجاري؛ الاتحاد السعودي والرجاء المغربي يمكنهما تسليم القائمتين النهائيتين للاعبي الفريقين عقب التغييرات التي تمت من قبل الناديين، من خلال الاجتماع الفني الذي سيعقد يوم ٢٠ من الشهر ذاته، أي قبل خوض المواجهة الختامية.وكان مشوار العميد للمباراة الختامية بدأ بإقصاء فريق العهد اللبناني بعد الفوز في لقاء الذهاب (3/‏‏0)، والتعادل سلبيا (0/‏‏0) في دور ٣٢، وفاز على الوصل الإماراتي ذهابا (2/‏‏1)، وإيابا (2/‏‏0) في دور ١٦، وتجاوز أولمبيك أسفي المغربي بعد التعادل معه ذهابا (1/‏‏1)، وكسب لقاء الإياب (1/‏‏0) في دور الثمانية، ووصل للنهائي بعد إقصاء فريق الشباب عقب التعادل إيجابيا في لقاء الذهاب (2/‏‏2)، والانتصار في مباراة الإياب (2/‏‏1) في دور الأربعة.فيما الرجاء المغربي نجح في الوصول للمباراة النهائية بعد أن فاز على هلال القدس الفلسطيني ذهابا (1/‏‏0)، وإيابا (2/‏‏0) في دور (٣٢)، ومن ثم التفوق على فريق الوداد المغربي بأفضلية التسجيل خارج أرضه من خلال التعادل الإيجابي في المباراتين ذهابا (1/‏‏1)، وإيابا (4/‏‏4) في دور ١٦، وواصل المشوار بمواجهة مولودية الجزائر وكسب لقاء الذهاب (2/‏‏1)، وخسر لقاء الإياب (0/‏‏1) في دور الثمانية، واستطاع أن يصل للنهائي بعد أن تجاوز الإسماعيلي، إذ خسر مباراة الذهاب (0/‏‏1)، وكسب لقاء الإياب (3/‏‏0) في دور الأربعة.وأبلغ الاتحاد العربي الناديين أن المباراة الختامية ستقام دون جمهور، وتم تكليف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي محمود البنا، وسيعاونه محمود أبورجال، وأحمد حسام طه، والحكم الرابع أمين عمر، وسيتولى الحكم جهاد أبوجريشة مهمة حكم الفيديو فيما سيقوم السوداني محمد عبدالله بمهمة مساعد حكم الفيديو.