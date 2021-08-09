أسدل الستار أمس (الأحد) على منافسات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020)، المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ انطلقت منافسات الدورة وسط بروتوكول صحي صارم، مع إخضاع جميع المشاركين لاختبارات فايروس كورونا بشكل دوري، ورغم عدم السيطرة بشكل كامل على العدوى تزامنا مع غياب الجماهير، أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بالنجاح منقطع النظير لطوكيو.وذكر تقرير موقع RT الإلكتروني أن الولايات المتحدة الأمريكية تربعت على عرش صدارة الترتيب العام لألعاب أولمبياد «طوكيو 2020» للمرة الثالثة على التوالي، برصيد 113 ميدالية، منها 39 ذهبية و40 فضية و33 برونزية، فيما احتلت الصين المركز الثاني برصيد 88 ميدالية 38 منها ذهبية و32 فضية و18 برونزية، وحلت اليابان المستضيفة للدورة في المرتبة الثالثة، بأفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بحصدها 58 ميدالية (27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية)، واحتلت بريطانيا المركز الرابع من حيث الميداليات (22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية)، وجاءت روسيا، التي شاركت تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، في المرتبة الخامسة برصيد (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية).من جانبه، أشاد المدير العام للبعثة اليابانية ميتسوجي أوجاتا بالرياضيين اليابانيين، وقال: «سعيد بقدرتنا على تحقيق 27 ميدالية ذهبية بعد تضاعفها بنسبة 40% عن مشاركة اليابان في أولمبياد أثينا 2004، التي حققت فيها البعثة اليابانية 16 ذهبية»، وأضاف يقول: «كانت التقديرات الأولية لشركة البيانات جريسنوت تتوقع حصول اليابان على 60 ميدالية هذا العام وتحقق الحلم بفارق ميداليتين»، وتتضمن حصيلة الميداليات في ركوب الأمواج والتسلق والتزلج على الألواح، وهي 3 رياضات ظهرت لأول مرة بالألعاب الأولمبية في طوكيو، كما حققت اليابان ميداليات في الجودو، وأصبح هيفومي وأوتا آبي أول أخوين في تاريخ الأولمبياد يفوزان بميدالية ذهبية في اليوم نفسه.