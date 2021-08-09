يستهل الحارس الشبابي فواز القرني مشواره الكروي مع ناديه الجديد بمواجهة أبها يوم (الخميس) القادم ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيشارك ضمن القائمة الأساسية في أولى مباريات «شيخ الأندية».وكان القرني انتقل لنادي الشباب ٢٤ يوليو الماضي قادما من نادي الاتحاد بعقد لمدة 3 سنوات، ويطمح القرني في المساهمة في تحقيق الانتصارات مع الفريق الشبابي محليا وقاريا في الموسم الرياضي الجديد، ورد الجميل لمجلس إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان وأعضاء الجهازين الإداري والفني وإسعاد محبي الليث الأبيض.ويتطلع القرني لتحقيق الهدف الرئيسي الذي يبحث عنه بالعودة لقائمة المنتخب السعودي الأول عقب انضمامه لشيخ النوادي، والظهور مع الأخضر الذي تنتظره استحقاقات هامة على الصعيد الآسيوي من خلال التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢، وأيضا بطولة كأس العرب ٢٠٢١.