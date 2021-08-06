اختتمت اليوم (الخميس) الندوة الإعدادية لأطباء فرق كرة القدم في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، عن بعد، ونفذتها أكاديمية الطب الرياضي بمعهد إعداد القادة بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين على مدار يومين، قبل انطلاقة الموسم الرياضي الحالي، حيث تعد إقامة دورات تطوير للعاملين بالأندية من متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمعايير الرخصة الآسيوية.حضر الدورة 46 طبيبا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأطباء المنتخبات السعودية لكرة القدم.وقدم الندوة خمسة محاضرين وهم المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي في مجموعة SVEXA الدكتور مايكل ماتسون، ومدير برنامج علم النفس الرياضي بالاتحاد الرياضي السويدي الدكتور يوران كنتا، ورئيس الجمعية الملكية للطب الرياضي في انجلترا الدكتورة برندا كرستوفر، ورئيس أكاديمية العلاج الطبيعي لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي تاي البايراك، وأخصائية التغذية الرياضية في اتحاد الرياضة السويدي إيما لندبلوم.ودارت محاور الندوة حول الإصابات في كرة القدم والتغذية والأداء وعلم النفس الرياضي وتحليل التمرين لتحسين الأداء ومخاطر الإصابة، من خلال محاضرات مكثفة ونقاشات بين المحاضرين وأطباء الأندية.