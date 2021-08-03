وصلت بعثة الفريق الأول بنادي الباطن بعد نهاية المعسكر الإعدادي الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة تحضيراً لانطلاقة الموسم الرياضي 2021-2022 الذي يفتتحه السماوي بمواجهة الاتفاق يوم 14 من الشهر الحالي في أولى جولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وكان الباطن خاض خلال معسكره بمصر الذي استمر 12 يوماً اربع مواجهات ودية الأولى كانت أمام منتخب أندية مصر المصري وكسب المواجهة بنتيجة 6-2، وفي المواجهة الثانية تعادل إيجابياً 2-2 أمام انبي المصري، وفي المواجهة الثالثة تعادل أمام اسوان المصري 1-1 وبنفس النتيجة تعادل في آخر ودياته أمام المقاصة المصري.من جانبه منح الجهاز الفني للفريق بقيادة نيناد لا لاتوفيتش اللاعبين راحة لمدة يومين على أن تعاود التدريبات يوم الجمعة القادم تحضيراً لأولى المواجهات أمام الاتفاق بالدمام.