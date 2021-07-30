في الوقت الذي كان فيه اللاعب الأمريكي سام كندريكس يتأهب لصعود منصة التتويج بخطف ذهبية مسابقة القفز بالزانة في أولمبياد طوكيو، فوجئ بإصابته بكوفيد-19 بعد أجراء الفحص قبل 48 ساعة من انطلاقة منافسات ألعاب القوى، وبهذا ينتهي مشوار بطل العالم في هذه المسابقة، بعد أن أعلنت اللجنة الأولمبية الأمريكية ثبوت إصابة لاعبها في البيان الذي أصدرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي جاء فيه: «نحن حزينون للإعلان أن سام كندريكس أصيب بكوفيد-19، ولن يخوض اللاعب منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وأن النجم الأمريكي المتوج ببرونزية أولمبياد ريو 2016 يخضع الآن للعزل تماشياً مع القواعد والبروتوكولات المحلية، وتم نقله إلى فندق ليتم عزله إذ سيحظى بدعم فريق من الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الأمريكية».يذكر أن البعثة الأولمبية الأمريكية كانت تعول كثيراً على اللاعب كندريكس، بالعودة بذهبية قفز الزانة، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في آخر نسختين من بطولة العالم لألعاب القوى في لندن عام 2017، والدوحة عام 2019، ويعتبر المرشح الأول في أولمبياد طوكيو إلى جانب السويدي أرمان دوبلانتيس، حامل الرقم القياسي العالمي.