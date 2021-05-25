قبل ختام منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجدل وأسدل الستار بشكل رسمي على هويته بطلاً للمرة الـ17 في تاريخه، والثانية على التوالي، بإعلانه بطلاً للدوري عقب تجاوزه أمس الأول محطة التعاون بهدف دون مقابل أحرزه الفرنسي غوميز الذي مازال محافظاً على صدارة ترتيب الهدافين أيضاً.ونجح الزعيم في تحقيق اللقب الغالي بأقل عدد من النقاط، عكس السنوات التي مضت عندما كان يتجاوز حاجز الخمسين والستين، حيث تجمد رصيده بعد فوزه على «السكري» عند النقطة 58، وقد يصل إلى 61 في حال كسبه فريق الفيصلي بالجولة الأخيرة التي ستقام (الأحد) القادم.فمنذ انطلاقة دوري المحترفين لمسابقة الدوري عام «2009-2010» حقق الأزرق اللقب برصيد 56، أما خلال موسم «2010-2011» ارتفع الرقم النقطي بعد تتويجه بالدوري إلى 64 بفارق 8 نقاط عن الموسم الذي قبله، أما ثالث ألقابه الذي كان في موسم «2016-2017» إذ فرد نجوم كتيبة «الزعيم» عضلاتهم وارتفع رقم عدد النقاط إلى 66 بفارق نقطتين عن الدوري الذي قبله، المفاجأة أنه في موسم «2017-2018» نزل الرقم النقطي إلى 56، وفي الموسم الماضي «2019-2020» ضرب الزعيم بقوة في هذه النسخة ونجح في تحقيق الدوري برصيد 72 نقطة فارقاً عن الموسم الذي قبله بـ16 نقطة.