أكد النجم الهلالي هتان باهبري أن تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يؤكد أن الزعيم اعتاد على حصد الألقاب، مبينا أن المحافظة على اللقب، جاء نتاج العمل الجاد من قبل إدارة النادي وأعضاء الشرف والأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين والجماهير، ولن تتوقف مسيرة الإنجازات عند بطولة الدوري، وهدفنا تحقيق البطولات في الموسم القادم بمشيئة الله.وأوضح باهبري أن اللاعبين تعاهدوا على المحافظة على لقب الدوري، وكما شاهد الجميع حسم البطولة قبل الجولة الأخيرة، وننتظر التتويج بالإنجاز الكبير الذي يحمل مسمى ولي العهد والتأكيد على أن الزعيم لا يرضى بغير الذهب.وأشار باهبري إلى أنه في قمة سعادته بحصد لقب الدوري للمرة الثانية مع الزعيم، مقدما الكأس هدية لوالديه وأشقائه وزوجته وأبنائه سلطان وسعود والجوهرة، وإلى جميع محبيه.