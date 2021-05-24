حافظ فريق الهلال على لقبه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل نهاية الدوري بجولة بعد فوزه على مضيفه التعاون بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الـ٢٩ لدوري MBS للمحترفين.وجاء هدف الفوز الهلالي عن طريق مهاجمه هداف الدوري بافيتيمبي غوميز (د: ٥)، وتمكن دفاع الهلال ومن خلفهم الحارس عبدالله المعيوف من التصدي لمحاولات الهجوم التعاوني.وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه السابع عشر ويصل للنقطة ٥٨، فيما تلقى التعاون الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند ٤٧ نقطة وفي المركز الرابع.