يعود الثنائي النصراوي نور الدين مرابط، وعبدالرحمن الدوسري للمشاركة مع فريقهما في مباراة الوحدة غدا (الثلاثاء) على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن مباريات الجولة الـ(29) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد انتهاء عقوبة إيقافهما لمباراة واحدة بعد حصولهما على البطاقة الحمراء في لقاء العين في الجولة الـ(27) بالدوري، فيما سيواجه الخماسي وليد عبدالله، وعبدالله مادو، وعبدالرحمن العبيد، وبيتروس، ورائد الغامدي، خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذارات في مواجهة الوحدة القادمة، إذ ستكون مباراة النصر في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد في لقاء كلاسيكو الكرة السعودية على ملعب مرسول بارك بالرياض. وسينهي الفريق النصراوي تحضيراته الفنية لمواجهة الوحدة القادمة، بمناورة كروية سيعمد من خلالها المدرب لتطبيق اللاعبين بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في لقاء الوحدة.