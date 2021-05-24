ينهي مدرب فريق الاتحاد كاريلي مخططاته الفنية لمواجهة العين غدا (الثلاثاء) على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ(29) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ طالب المدرب كاريلي اللاعبين بمواصلة الانتصارات وحصد النقاط واحترام فريق العين من أجل الظفر بنقاط المباراة، وإنهاء الدوري في مركز يليق بما قدمه الفريق الكروي في الموسم الحالي. هذا وأجرى المدرب كاريلي مناورة كروية أمس (الأحد) ركز من خلالها على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مباراة العين القادمة، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، وسيجري مناورة كروية اليوم (الإثنين) سيضع من خلالها بعض اللمسات الفنية وتطبيق اللاعبين لبعض المهمات الفنية التي ينوي تنفيذها في لقاء العين المرتقب.