-A +A
عبدالرحمن الحجاب (الرياض)@okaz_sports
هتفت الجماهير الهلالية في مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لرئيس نادي الهلال فهد بن نافل وذلك بعد نهاية مباراة الهلال أمام التعاون التي فاز فيها بهدف مقابل لا شيء والتي من خلالها اصبح الهلال بطلاً للدوري. يذكر أن «ابن نافل» مع الهلال استطاع تحقيق اربع بطولات في أقل من سنتين بعد رئاسته للهلال، حيث حقق البطولة الأولى له مع الهلال بطولة دوري آسيا لعام 2019، بعدها حقق البطولة الثانية وهي بطولة الدوري العام الماضي، بالإضافة إلى بطولة كأس الملك بعد أن فاز على فريق النصر في المباراة الختامية، واختتم بالبطولة الرابعة بطولة دوري هذا الموسم.