هتفت الجماهير الهلالية في مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لرئيس نادي الهلال فهد بن نافل وذلك بعد نهاية مباراة الهلال أمام التعاون التي فاز فيها بهدف مقابل لا شيء والتي من خلالها اصبح الهلال بطلاً للدوري. يذكر أن «ابن نافل» مع الهلال استطاع تحقيق اربع بطولات في أقل من سنتين بعد رئاسته للهلال، حيث حقق البطولة الأولى له مع الهلال بطولة دوري آسيا لعام 2019، بعدها حقق البطولة الثانية وهي بطولة الدوري العام الماضي، بالإضافة إلى بطولة كأس الملك بعد أن فاز على فريق النصر في المباراة الختامية، واختتم بالبطولة الرابعة بطولة دوري هذا الموسم.