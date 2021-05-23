أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد عودة نشاطه بمباراة السوبر العربي الثالث لكرة اليد بالعاصمة القطرية الدوحة يوم (الثلاثاء) 8 يونيو 2021 بين الغرافة القطري والشمال القطري، وتأتي هذه المباراة أول نشاط للاتحاد العربي لكرة اليد بعد توقف دام ما يزيد على عام بسبب جائحة كورونا.أعلن ذلك أمين عام الاتحاد العربي لكرة اليد عبدالله العليان، الذي قال: «إن هذه المباراة بين الناديين البطلين، فالغرافة بطل البطولة العربية للأندية أبطال الدوري بالأردن في سبتمبر 2019، ونادي الشمال القطري بطل البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس بتونس في مارس 2020».وقدم العليان شكره للاتحاد القطري لكرة اليد على موافقته على استضافة نادي الغرافة لهذه المباراة.يذكر أن السوبر العربي الأول للرجال أقيم بمدينة صفاقس التونسية في مارس 2018 وفاز به النادي العربي القطري، والسوبر الثاني فاز به نادي الترجي التونسي، وأقيم بالعاصمة الأردنية عمان في سبتمبر 2019.