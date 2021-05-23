تتجه أنظار متابعي وعشاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الأحد) نحو استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لمتابعة المواجهة المرتقبة التي ستجمع المتصدر الهلال برابع الدوري وصاحب الأرض والجمهور فريق التعاون عند تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي التوقيت ذاته يلتقي الوصيف الشباب بتاسع الدوري فريق الفيصلي وذلك ضمن لقاءات الجولة 29 لدوري MBS للمحترفين.حسم البطولة.. أو الآسيويةعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، تفصل فريق الهلال عن المحافظة على لقبه ثلاث نقاط من أصل ست، ويأمل في إنهاء الأمور مساء اليوم أمام سكري القصيم، إذ يملك الزعيم 55 نقطة جمعها من 16 انتصاراً و7 تعادلات و5 خسائر، وله من الأهداف 56 وعليه 25 هدفاً، والفوز في لقاء الليلة سيتوجه بطلاً قبل نهاية الدوري بجولة، أما تعثره بالتعادل أو الخسارة فستنعش آمال منافسيه على حصد اللقب، أما فريق التعاون فإنه يخوض هذا اللقاء سعياً للفوز وخطف أحد المقاعد الآسيوية، إذ يحتل سكري القصيم المركز الرابع برصيد 47 نقطة حصدها من 13 انتصاراً و8 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 42 وعليه 27 هدفاً.الليث يخشى العنابيوعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، يخوض فريق الشباب لقاء صعباً أمام صاحب الأرض والجمهور فريق الفيصلي، ويسعى الليث لحصد النقاط الثلاث على أمل تعثر منافسه الهلال أمام التعاون، ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 51 نقطة حصدها من 15 انتصاراً و6 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 60 وعليه 42 هدفاً، فيما يدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد 36 نقطة حصدها من 9 انتصارات ومثلها تعادلات و10 خسائر وله من الأهداف 39 وعليه مثلها.