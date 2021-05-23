رفض المدير الفني لفريق الوحدة اليوناني جيورجوس دونيس، منح اللاعبين راحة عقب تعادل الفريق مع ضمك بهدف لمثله في الجولة الماضية، وقرر إخضاعهم لحصص تدريبية استعداداً لمواجهة النصر بعد غد (الثلاثاء) بمكة المكرمة في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وزادت الضغوط على المدرب دونيس بعد أن تعقد المشهد الوحداوي في صراع البقاء في دوري المحترفين، إذ أصبح فريق الوحدة مطالباً بتحقيق انتصارين في المواجهتين المتبقيتين في الدوري أمام النصر والشباب.وطلب دونيس من جميع اللاعبين التركيز في كيفية الانتصار على النصر من خلال تنفيذ التعليمات الفنية داخل المستطيل الأخضر وعدم ارتكاب الأخطاء الدفاعية أو إهدار الفرص أمام مرمى الخصم.وشهدت التدريبات مشاركة المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا أساسياً بجوار عبدالله الحافظ بديلاً للمدافع البرازيلي بيدرو هنريكي الذي لا يحق له المشاركة نظراً لتراكم البطاقات الصفراء، كما سيشارك اللاعب هيرناني من بداية المباراة مكان أحمد عبده.ومن جهة أخرى، علمت «عكاظ» أن إدارة النادي رصدت 30 ألفاً لكل لاعب في حالة الفوز على النصر.