يواجه 9 لاعبين من الهلال «المتصدر» والشباب «الوصيف» في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذارات في مباريات اليوم (الأحد)، والتي ستجمع التعاون والهلال في بريدة، والفيصلي والشباب في المجمعة، في مباراتين مقدمتين من الجولة (29)، واللاعبون هم: جمال باجندوح، ومارتينز، وبانيغا من (الشباب)، وياسر الشهراني، ومحمد جحفلي، وكويلار، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، وجيوفينكو من (الهلال). وحذر مدربا الهلال والشباب البرتغالي مورايس والإسباني هيرنانديز اللاعبين المهددين بالإيقاف من الحصول على الإنذارات للاستفادة من خدماتهم الفنية في الجولة الأخيرة يوم (الأحد) القادم، إذ سيستضيف الهلال نظيره الفيصلي، فيما سيواجه الشباب الوحدة في الرياض في ختام مباريات دوري الموسم الحالي.