تأهل الأهلي المصري حامل اللقب إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بتعادله إياباً مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 1/1 أمس السبت، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبى بمدينة بريتوريا بعدما كان فاز بهدفين نظيفين ذهاباً.تقدم الأهلي عن طريق ياسر إبراهيم (د:11) وعادل لصنداونز موسى ليبوسا (د: 30).كرر الأهلي سيناريو النسخة الماضية في نفس الدور أمام الفريق ذاته، وإن تحول المدرب السابق لبطل جنوب أفريقيا بيتسو موسيماني لتدريب «نادي القرن».وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي المسابقة القارية للمرة الـ17 في تاريخه.بدأ صنداونز الشوط الأوّل ضاغطاً، بغية تعويض فارق الهدفين في مباراة الذهاب لصالح الأهلي المتراجع للدفاع لامتصاص حماس أصحاب الأرض.ومن ركلة ركنية أرسلها أيمن أشرف عرضية حولها ياسر إبراهيم في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس الأوغندي دينيس أونيانغو، محرزاً هدف التقدم للأهلي (د11).واصل لاعبو صنداونز ضغطهم الهجومي من دون خطورة على مرمى محمد الشناوي حتى الدقيقة 30، حيث من ركلة ركنية أدرك ليبوسا التعادل لأصحاب الأرض برأسية على الحارس.وشكلت الركلات الثابتة على حدود منطقة الجزاء والركنيات لصالح صنداونز خطورة على دفاع الأهلي وأنقذ الشناوي مرماه من هدف ثانٍ بإبعاد رأسية البديل الأوروغوياني ماوريسيو أفونسو (د52).ومع مرور الوقت هدأ إيقاع المباراة، وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 83 حيث من هجمة منظمة كاد البديل جيفت موتوبا يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعدما انفرد بالشناوي وسدد، أبعدها الأخير إلى ركنية.