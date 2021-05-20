دك فريق الهلال شباك ضيفه الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة ٢٨ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز أهداف الهلال الخمسة كل من سالم الدوسري (د: ١٥)، بافيتيمبي قوميز (هدفين ٣٢، ومن ركلة جزاء ٤٢)، صالح الشهري هدفين (من ركلة جزاء ٦٥، ٩٠)، فيما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق عبدالرحمن غريب (د: ٦٦)، وشهد اللقاء حصول مدافع الأهلي معتز هوساوي على بطاقة حمراء (د: ٣٩). وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه السادس عشر ويصل للنقطة ٥٥ ومنفرداً بصدارة جدول الترتيب، فيما تلقى الأهلي الخسارة الثانية عشرة وتجمد رصيده عند ٣٨ نقطة وفي المركز الثامن.