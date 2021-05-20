تنطلق اليوم (الخميس) منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2021، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة منتخبات مصر وموريتانيا والكويت والبحرين والسعودية والإمارات والمغرب وجزر القمر.وتجمع مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وموريتانيا في صالة حسن مصطفى الرياضية بالقاهرة، بينما يلتقي منتخبا البحرين والكويت وجهاً لوجه في المباراة الثانية.المنتخب المصري يخوض منافسات البطولة بقائمة تضم كلا من: عبدالرحمن عباس ومحمود عبدالوهاب وعبدالرحمن عيد وعلاء محمد عيسى وإبراهيم محمد عوض وبلال السيد محمود والمعتز بالله سامي ومحمد عبدالحميد وأحمد محمد عبدالقادر ومحمد سعيد لبيب ومصطفى عيد خلف وخالد عبدالله عبدالحليم وخالد يسري إبراهيم ورجب رمضان علي وعبدالرحمن سيد مصطفى ومحمد طلعت بوجي، حيث يقود المدرب المصري هشام صالح صفوف منتخب بلاده فنياً، ويسعى لقيادة لاعبيه نحو تحقيق إنجاز جديد يضاف لسلسلة حافلة بالإنجازات للمنتخب المصري، بعد الفوز بكأس أفريقيا 3 مرات، ومرتين للبطولة العربية ولقب وحيد لبطولة شمال أفريقيا، إضافة للمركز الرابع في كأس العالم للقارات عام 2014، إذ تم اعتماد اللعبة لدى اتحاد كرة القدم المصري في عام 1996.في المقابل، يسجل المنتخب الموريتاني أول ظهور له في البطولة، وذلك تحت قيادة فنية للمدرب التونسي رمزي العرفاوي، بعد اعتماد اللعبة بشكل رسمي في شهر أبريل الماضي، حيث تضم قائمة منتخب موريتانيا كلا من: أحمد العبدي مولاي والصبار بوبي وأمحمد أمحمد وبوحمادي عبدالرحمن وأمحمد مكيه وجوب مامادو وهيبه محمد سالم وخيار موسى وسالم حامد وأمحمد جميل وبح محمد بوي والطالب إبراهيم ومحمد العبد إبراهيم وديكو مورو وإمام الصف محمد وسيد عبدالله حمود.أما منتخب البحرين فيخوض المنافسات تحت قيادة المدرب البرازيلي جوميز دا سيلفا مارسلينو، وقد تم اعتماد اللعبة بشكل رسمي في الاتحاد البحريني عام 2009، وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: يوسف عبدالله صالح وعلي حسين محمد وصالح أحمد سنجار وفلاح عباس يوسف وأحمد محمد عنتر وعلي عبدالله العلواني وأحمد عبدالجليل درويش ومحمد رضى السندي ومحمد عبدالله علي وجسام صالح عنان وأحمد عبدالنبي حمد وسلمان ملا بخش محمد والسيد فاضل رضى محفوظ والسيد محمد حميد عباس وميرزا عبدالإله النعيمي وعمار حسن علي.في حين يقود منتخب الكويت فنياً المدرب الإسباني لويس فونيسكا، ويأمل في اعتلاء منصة التتويج بلقب البطولة هذا العام، واللعبة اعتمدت رسمياً في الاتحاد الكويتي عام 2008، وتضم قائمته كلاً من فهد خليل الخواري وسالم خالد سالم الصميعي ومحمد ناصر الهزيم وأحمد صالح الفارسي وناصر الغلبان وعبدالعزيز عادل داود وسلطان ماجد سلطان الماجد وعبدالرحمن ناصر المسبحي وسلمان سامي البعيجان وعبدالعزيز راشد بوراشد وحمد حسين العوضي وحمد فيصل وعمر عبدالعزيز المنصور وعبدالرحمن طلال الطويل وعبدالرحمن بدر الوادي وعبداللطيف أحمد العباسي.وفي جانب آخر، وقفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات في اجتماعها الذي عقد أمس (الأربعاء) في مدينة القاهرة برئاسة الدكتور معتصم جعفر على استعدادات جميع لجان البطولة، وذلك في حضور عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم هاني أبو ريده ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (المستضيف) أحمد مجاهد والأمين المساعد للاتحاد العربي لكرة القدم مبارك الضفيان، حيث قدمت اللجنة المنظمة شكرها وتقديرها للاتحاد المصري على التسهيلات والخدمات المساندة التي وجدت لإقامة البطولة.