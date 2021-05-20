اعتقلت الشرطة البوسنية زوران ماميتش، المدرب السابق للهلال والنصر، بعد أن أصدرت كرواتيا مذكرة توقيف دولية عندما لم يقدم إلى السجن ليبدأ قضاء عقوبة قرابة 5 سنوات بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال.كان ماميتش وشقيقه زدرافكو قد فرا إلى البوسنة المجاورة، وبصفتهما مواطنين في كلا البلدين، فإنهما لا يخضعان للتسليم التلقائي إلى كرواتيا. وكان زدرافكو ماميتش هو المدير التنفيذي لدينامو.وقالت الشرطة البوسنية إن زوران ماميتش سيُنقل إلى محكمة لتقرير ما إذا كان سيتم تسليمه إلى كرواتيا. وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق تسليم زدرافكو ماميتش عندما تم استجوابه بعد فراره إلى البوسنة في 2018. في مارس، حكمت المحكمة العليا في كرواتيا على زوران ماميتش بالسجن لمدة 4 أعوام و8 أشهر. وكان زدرافكو ماميتش قد فر بعد فترة وجيزة من الحكم عليه بالسجن 6 أعوام ونصف العام.أُدين الأخوان ماميتش بتهمة اختلاس 18 مليون دولار من بيع لاعبي دينامو زغرب إلى أندية أجنبية والتهرب الضريبي بقيمة 2 مليون دولار. وقضت المحكمة الكرواتية بأنهما أبرما صفقات وهمية أثناء انتقال العديد من لاعبي دينامو السابقين، بما في ذلك لوكا مودريتش إلى توتنهام في عام 2008. وكان لاعب خط وسط ريال مدريد شاهداً رئيسياً خلال المحاكمة، حيث أدلى بشهادته حول صفقاته المالية مع الأخوين. ونفى الشقيقان ارتكاب أي مخالفات، قائلين إن مودريتش وغيره من لاعبي دينامو السابقين البارزين يجب أن يحاسبوا قانوناً على الانتقالات التي تفاوض عليها الأخوان.