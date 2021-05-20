حقق فريق الباطن فوزاً ثميناً وصعباً على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاءت أهداف الباطن الثلاثة عن طريق فابيو ابرو (د: 16)، صالح آل عباس (د: 78)، ويوسف الجبلي (د: 82)، فيما جاء هدفا الاتفاق عن طريق فيليب كيس من ركلة جزاء (د: 49)، ومحمد الكويكبي (د: 56).وبهذه النتيجة يحقق الباطن فوزه الثامن ويصل للنقطة 33 وفي المركز الـ13، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الـ11 وتجمد رصيده عند 41 نقطة وفي المركز السادس.