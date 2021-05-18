علمت «عكاظ» من مصادرها أن المدرب الروماني كوزمين كونترا يتصدر قائمة المفاوض الاتحادي ضمن الأسماء التدريبية الأوروبية المطروحة لديه، إذ يتجه الاتحاديون للتعاقد مع مدرب جديد يقود العميد خلفا للمدرب الحالي البرازيلي كاريلي، الذي ينتهي عقده في شهر يونيو القادم.وكشفت المصادر ذاتها، أن المدرب كوزمين كونترا يحظى بقبول الاتحاديين الذين يسعون لحسم ملف المدرب الجديد من أجل التخطيط مبكرا لمنافسات الموسم الرياضي القادم.هذا وينهي المدرب الحالي كاريلي مشواره التدريبي مع الاتحاد نهاية شهر مايو الجاري، إذ تبقى له 3 مباريات أمام فرق (أبها، والعين، والنصر) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما زال العميد يتمسك بالأمل في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أو ضمان مركز يسهم في تأهل الفريق الكروي للمشاركة في دوري أبطال آسيا العام القادم.من جانب آخر، ينهي المدرب كاريلي مخططاته الفنية لمواجهة أبها غدا (الخميس) على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن مباريات الجولة (28) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.