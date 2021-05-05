لا يزال هداف منتخبنا الوطني في تصفيات آسيا تحت 22 عاماً يتحدث بلغة الواثق من قدراته التهديفية وعودته لصدارة الهدافين يوماً ما، متى ما وجد تجربة احترافية مستقرة وبيئة تساعد على التوهج من جديد، ومن ثم ارتداء قميص منتخبنا الوطني الأول والذي يعتبر بمثابة هدف أساسي يسعى محمد مجرشي جاهداً لتحقيقه في المستقبل القريب.وعلى الرغم من الدقائق المعدودة التي يشارك فيها مجرشي مع فريقه الفتح في ظل المنافسة على خانة واحدة مع مهاجم أجنبي، إلا أنه برهن على نجوميته وكذلك من خلال تسجيله الأهداف الحاسمة، ومنها هدفه في مرمى الاتحاد، الذي ساهم في تأهل الفتح لدور الأربعة في كأس الملك. محمد مجرشي سألناه عن أهدافه وطموحه وقصة البدايات مع الأهلي والمنتخب بفئاته السنية، وخرجنا منه بما يلي:• ما هي قصة تسجيلك الأهداف الحاسمة بمجرد دخولك كلاعب بديل مع الفتح ؟ •• لا يوجد سر يخفى على أحد، فالأمر لا يتعدى كونه التركيز خارج الملعب على ممارسة الحياة الاحترافية المساهمة في ارتقاء المستوى، بالإضافة للمحافظة على التدريبات وتطبيق تعليمات المدرب على مساعدة المجموعة، ومن قبل هذا وذاك الهدوء والثقة بأن الهدف سيأتي لا محالة طالما بقي متسع من الوقت ولو لثانية واحدة.• لماذا لا تشارك أساسياً مع الفتح طالما تملك ميزة التهديف ؟•• شاركت في أكثر من مباراة أساسياً، آخرها مواجهة الأهلي وتمكنت من وضع بصمة جميلة من خلال تسجيلي هدفين وصناعة هدف، وهذا كان له أثر إيجابي، وفي كل الأحوال يبقى أمر المشاركة من عدمه قرار مدرب وأنا رهن الإشارة.• عدم المشاركة كلاعب أساسي يقودني للسؤال عن مدى تأثير زيادة عدد اللاعبين الأجانب ؟•• هو قرار مدروس وأرى بأنه ساهم في رفع حدة المنافسة بين الأندية، وبالتالي ارتفاع مستوى الدوري، ولكن للأسف كثير من الإداريين يعتقدون بأن مشاركة اللاعب الأجنبي باتت ضرورة ملحة بغض النظر عن المستوى، وهذه القناعة تنعكس على المدرب ويكون ضحيتها اللاعب المحلي.• تقصد بأن اللاعب الأجنبي يحظى بفرصة أكبر، وأن الأمر لا يقتصر على الأكثر عطاء والأجدر بتمثيل الفريق ؟•• بكل تأكيد اللاعب الأجنبي يحظى بمساحة وقت أكبر ودائماً ما تخلق له الأعذار بحجة عدم التأقلم ومن ثم يجد من يطالب بمنحه فرصة دور كامل، بعكس اللاعب المحلي والذي يحاسب على كل دقيقة ومدى تأثيره على النتيجة وتعاونه مع المجموعة.• هل تعتقد بأنك تملك مستويات أكبر مما قدمت حتى الآن ؟ •• دائماً ما أحدث نفسي بأن الفرصة قادمة لإبراز إمكاناتي وقدراتي التهديفية، فلدي الكثير لم يتفجر بعد.• هناك من يقول إن المهاجم الموهوب بات عملة نادرة ؟•• غير صحيح، فالسعودية مليئة بالنجوم ومن غير المعقول ندرتهم، ولكن التركيز على جلب جناح يمين ويسار ورأس حربة حد كثيراً وبشكل أساسي من بزوغ النجوم، ولذلك نرى بأن اللاعب المحلي يبدع في الفئات السنية، ولكنه يختفي بمجرد صعوده للفريق الأول.• وماذا عن مستقبل محمد مجرشي مع الفتح ؟•• تبقى على انتهاء عقدي مع الفتح أقل من شهرين، وإلى الآن لم أحدد وجهتي القادمة، فتركيزي منصب على خدمة فريقي وترك العروض الاحترافية الجديدة لوكيل أعمالي عبدالله مجرشي، والذي يفضل عدم الاستعجال في تحديد وجهتي القادمة.• ولماذا لم تحدد وجهتك بشكل قاطع بمجرد دخولك الفترة الحرة منذ 4 أشهر ؟•• لا يوجد سبب رئيسي، ولكنني من طبعي الهدوء وأسعى للتركيز على أن تكون التجربة الاحترافية القادمة نقطة انطلاقة محمد مجرشي الحقيقية لعالم النجومية والعودة لتمثيل صفوف المنتخب والذي يعتبر بالنسبة لي طموحا وهدفا أساسيا أسعى بكل قوة لتحقيقه.• هل تعني بأنك تركز على أن تكون تجربتك القادمة لتحقيق هدف الانضمام للمنتخب ؟•• نشأت وترعرعت في نادٍ كبير كالنادي الأهلي، ولهذا أنا متعود على حجم تأثير الصخب الإعلامي والتحفيز الجماهيري على عطاء اللاعب وفي المجمل أسعى لتجربة احترافية مستقرة تملك جميع مقومات النجاح.• أخيراً ما هو تأثير تصدرك قائمة هدافي تصفيات آسيا للمنتخبات عام 2013 على مستواك الحالي ؟•• تأثير إيجابي للغاية، منحني الثقة بإمكاناتي وتعتبر حافزا متجددا كل يوم بأن الفرصة ستعود من جديد، على الرغم من تغير الظروف، إلا أنني مؤمن بأنها ستأتي يوماً ما كما حدث مع أبناء جيلي الحاليين.