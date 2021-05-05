عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة أخيراً اجتماعاً له برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة. وثمن المجلس الدعم السخي اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ما ساهم في النقلة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية.وأثنى الزغيبي على الاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، واهتمامه بكل ما يمكن أن يساهم في تطور رياضة الوطن، مشيدا بالجهود والمتابعة التي يبذلها نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي.ورحب رئيس المجلس بأعضاء الاتحاد الجدد، وحثهم على العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بكرة الطائرة في المملكة، مشددا على أهمية العمل منذ الدقيقة الأولى.وقدم لهم الرؤية المستقبلية لكرة الطائرة بالمملكة وهي الاهتمام بالبراعم والفئات السنية لأنها الركيزة الأساسية للمنتخبات الوطنية وكذلك المزيد من الاهتمام بلعبة كرة الطائرة للشواطئ وكرة الطائرة للسيدات والعمل على زيادة كفاءة المدربين الوطنيين كما أكد أهمية توسيع القاعدة لممارسي اللعبة من الجنسين.وتم اعتماد اللجان العاملة في الاتحاد ودور كل لجنة، وكذلك تم تنصيب سعد بن حزام الرويس نائباً للرئيس، وعبدالله الخليفي مستشارًا للاتحاد، وصالح القاسم مستشارًا للتدريب والمنتخبات، وتمت مناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من قبل الأعضاء ومنها:1- الاهتمام بمهرجان البراعم والفئات السنية.2- الاستفادة من أكاديمية مهد لتطوير اللاعبين.3- إيجاد مراكز للتدريب في جميع المناطق.4- تعيين نايف العبيد مديراً تنفيذياً للاتحاد.