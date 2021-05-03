يواصل النجم الاتحادي عبدالإله المالكي برنامجه التأهيلي بشكل يومي من أجل اللحاق بباقي مباريات الفريق الكروي ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي، إلى جانب حرصه على التواجد مع المنتخب السعودي في المباريات المؤهلة لكأسي العالم وآسيا القادمتين. وكان المالكي تعرض لإصابة في مفصل القدم مطلع شهر أبريل الماضي قبل مواجهة الهلال في الدوري.من جانب آخر، تقرر أن يخوض الفريق الكروي ثاني لقاءاته الودية أمام فريق الرائد (السبت) القادم، ضمن تحضيراته الفنية لباقي مباريات الدوري أمام فرق (ضمك، وأبها، والعين، والنصر)، التي سيخوضها بدءا من منتصف شهر مايو الجاري وحتى يوم ٣٠ من الشهر ذاته.هذا والتقى الفريق الاتحادي مع فريق الوحدة مساء أمس في أول اللقاءات الودية، ووقف المدرب كاريلي على جاهزية لاعبيه للمرحلة القادمة التي يحتاج من خلالها لجميع اللاعبين قبل استئناف مباريات الدوري.