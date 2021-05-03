يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ملتقى رواد الرياضة الأربعاء، تحت شعار «الرياضة استثمار المستقبل»، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال افتراضيا.من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن الرياضة شهدت السنوات الماضية التفاتة كبيرة من قبل قطاع الأعمال والمستثمرين في التوجه إلى الاستثمار في قطاع الرياضة، حيث تخطى الاستثمار مرحلة الاهتمام بالملابس والاكسسوارات إلى مرحلة أكبر وهي إنشاء المراكز والأكاديميات الرياضية، وأصبحت علامة بارزة في المنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بشكل عام، حتى باتت المنافسة في تقديم الجديد في عالم الاستثمار في قطاع الرياضة.من جهته، أشار رئيس مجلس شباب الأعمال فهد الفراج إلى أن العام 2021 شهد افتتاح عدد من الاستثمارات الرياضية سواء كانت أندية أو اكسسوارات ومستلزمات رياضية، وهي دلائل لاستثمار جديد قادم سيعود بعوائد مجزية للعاملين في هذا القطاع، مفيدا أن الاستثمار في القطاع الرياضي سيرفع من معايير الخدمات، داعيا قطاع الأعمال والمتخصصين والمهتمين إلى المشاركة وحضور فعاليات الملتقى الذي سيشارك فيها عدد من المستثمرين وأصحاب التجارب والخبرة لنقل تجاربهم في هذا المجال.