انطلق أمس الأحد معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات في مدينة الدمام والذي يستمر حتى 9 مايو الجاري، وذلك استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية لكرة القدم داخل الصالات والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري.وكان المدير الفني للمنتخب الوطني، الإسباني لويس فونسيكا استدعى 20 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: عبدالله كردي، نايف القصيبي، حمود الدهان، أسعد السعد، محسن فقيهي، منصور الزهراني، فهد الرديني، فيصل السلطان، ناصر الحارثي، أسامة باعبدالله، ياسر المباركي، يحيى عججي، حمود المطيري، معاذ العسيري، عبدالإله العتيبي، عمر الدبل، صالح القرني، سلطان الدحيم، عبدالله مغربي وعبدالله الدوسري.من جانبه، أعرب مدير إدارة كرة الصالات والشاطئية ناصر السعدي، عن ثقته في الجهازين الفني والإداري واللاعبين من أجل الظهور المشرف والمميز في المحفل العربي الذي عاد بعد غياب.وقدم السعدي شكره وتقديره لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على الدعم الكبير والمتواصل للعبة كرة قدم الصالات بصفة عامة والمنتخب بصفة خاصة وتوفير كافة سبل تحقيق النجاح.