يلتقي صقور المستقبل «الأبيض والأخضر» يوم الأحد 2 مايو في اللقاء النهائي على كأس الأبطال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة على استاد الأمير سعود بن جلوي بالراكة، بعد أن تصدر كل منهما مجموعته برصيد 4 نقاط في ختام مباريات دور المجموعات.وتمكن فريق صقور المستقبل «الأبيض» من التأهل للمباراة النهائية بعد تعادله الإيجابي مع القادسية بهدف لكل منهما، إذ تمكن لاعب صقور المستقبل «الأبيض» حسين معيني من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، قبل أن يبدأ الصقور في الدفاع عن مرماهم حتى الدقيقة 80، بعدها سجل نايف مسعود هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 82 لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.وشهد اللقاء الثاني الذي جمع صقور المستقبل «الأخضر» بنظيرة فريق الاتفاق 6 أهداف، بعد أن انتهى بالتعادل 3-3، سجل لصقور المستقبل: لؤي الجهني، عمر داخل «هدفين»، فيما تناوب لاعبو الاتفاق على تسجيل الأهداف الثلاثة عن طريق راكان الكعبي، ومحمد محرزي، وأحمد الغامدي.